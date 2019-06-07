Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине
Лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры, на которых среди прочего обсудили Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трам во время встречи в Нормандии в четверг, 6 июня, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине, сообщает Associated Рress.
После празднования годовщины операции "Оверлорд" лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.
На повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.
Кроме того, Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они ранее не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США.
По данным СМИ, встреча произойдет после возможных переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в конце июня.
Напомним, Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах и заверил в продолжении поддержки Украины.
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Только почитал комментарии россиян с ветки про кучму - там где мы никому не интересны.
И тут такая подстава.