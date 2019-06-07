Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине

Лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры, на которых среди прочего обсудили Украину.



Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трам во время встречи в Нормандии в четверг, 6 июня, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине, сообщает

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трам во время встречи в Нормандии в четверг, 6 июня, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине, сообщает Associated Рress

После празднования годовщины операции "Оверлорд" лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.



На повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.







Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Кроме того, Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они ранее не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США

По данным СМИ, встреча произойдет после возможных переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в конце июня.

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