Мосийчук подал иск в суд о запрете ЛГБТ-марша в Киеве

Нардеп просит признать деятельность Киевской мэрии противоправной, потому что именно они разрешили проведение марша за права ЛГБТ-сообщества.

Мосийчук подал иск в суд о запрете марша равенства ЛГБТ в Киеве facebook.com/igor.mosijcuk

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук попросил Окружной административный суд Киева запретить марш равенства “КиевПрайд“, который должен состояться в столице 23 июня.

Об этом говорится на сайте суда.

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В сообщении суда говорится, что иск о запрете проведения “КиевПрайда“ в суд подал народный депутат Игорь Мосийчук.

Нардеп просит, чтобы деятельность Киевской городской государственной администрации признали противоправной, потому что именно они разрешили проведение марша за права ЛГБТ-сообщества.

Мосийчук считает, что именно мэрия Киева должна была сделать все возможное, чтобы запретить проводить “КиевПрайд“ в столице.

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Сейчас суд будет решать вопрос об открытие производства по иску Мосийчука.

Напомним, в Киеве 23 июня состоится марш равенства, который организовывает ЛГБТ-сообщество. Темой мероприятия станет “Свобода. Единство. Борьба“, а лозунгом - “Наша традиция – это свобода!“. Детали марша пока что неизвестны, однако организаторы сейчас ищут волонтеров, которые помогут провести марш.