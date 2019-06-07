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Мосийчук подал иск в суд о запрете ЛГБТ-марша в Киеве

Комментариев: 6
Нардеп просит признать деятельность Киевской мэрии противоправной, потому что именно они разрешили проведение марша за права ЛГБТ-сообщества.
Мосийчук подал иск в суд о запрете марша равенства ЛГБТ в Киеве
Мосийчук подал иск в суд о запрете марша равенства ЛГБТ в Киеве
facebook.com/igor.mosijcuk

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук попросил Окружной административный суд Киева запретить марш равенства “КиевПрайд“, который должен состояться в столице 23 июня. 

Об этом говорится на сайте суда.

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В сообщении суда говорится, что иск о запрете проведения “КиевПрайда“ в суд подал народный депутат Игорь Мосийчук.

Нардеп просит, чтобы деятельность Киевской городской государственной администрации признали противоправной, потому что именно они разрешили проведение марша за права ЛГБТ-сообщества.

Мосийчук считает, что именно мэрия Киева должна была сделать все возможное, чтобы запретить проводить “КиевПрайд“ в столице. 

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Сейчас суд будет решать вопрос об открытие производства по иску Мосийчука.

Напомним, в Киеве 23 июня состоится марш равенства, который организовывает ЛГБТ-сообщество. Темой мероприятия станет “Свобода. Единство. Борьба“, а лозунгом - “Наша традиция – это свобода!“. Детали марша пока что неизвестны, однако организаторы сейчас ищут волонтеров, которые помогут провести марш. 

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Теги: ЛГБТ, Марш равенства, Киевпрайд, мосийчук, иск, суд
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Комментариев (6)
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Lyonya-Space    07.06.2019, 13:02
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Мося видно крепко решил порвать с голубизной...
Из партии вышел, своего экс-патрона тростью огрел, теперь за отмену парада.
Хочет отбелить я, но не получится.
Бывших - не бывает!
Lyonya-Space    07.06.2019, 13:04
Оценка:  0
Lyonya-Space
Отбелиться (Т-9 долбаный)
Lyonya-Space    07.06.2019, 13:09
Оценка:  0
Lyonya-Space
отбелиться (Т-9...)
SEMPENTY    07.06.2019, 12:57
Оценка:  +2
SEMPENTY
Ну и правильно иск подал, а то педерастов развелось...
ВосставшийИзБана    07.06.2019, 13:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Видишь ли, если бы нормальный человек нормально подал нормальный иск - то было бы все правильно. А этот своими действиями только укрепляет позиции лгбт.
LERMI_    07.06.2019, 12:43
Оценка:  +6
LERMI_
І так з партії вийшов, а тепер взагалі Ляшка без свята хоче залишити, непорядок =)
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