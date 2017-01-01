"Будем работать": Путин рассказал о сотрудничестве с Зеленским

Президент РФ также рассказал, что он думает о новоизбранном украинском гаранте.

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет поддерживать связь с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает ТАСС.

Путин называет Зеленского “хорошим актером“ и говорит, что будет с ним работать.

Мы не отказываемся от контактов. Будем работать, - отметил Путин.

Также российский президент говорит, что не знаком лично с Зеленским, но думает, что он - хороший “специалист в той отрасли, в которой он до сих пор работал“. Сравнивая политику, и актерскую деятельность, Путин говорит, что в обоих случаях нужен талант.

Он хороший актер... Но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то... нужен талант... И один из этих талантов - это талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа - принц и нищий. И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант, - подчеркнул Путин.

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Глава РФ подчеркнул, что Зеленскому нужны “определенный опыт, знания, умение увидеть проблемы, найти инструменты их решения, способность сформировать команду из дееспособных людей, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения“.

А также, по словам Путина, украинскому гаранту стоит научится объяснять миллионам людей свои мотивы, когда тот принимает какие-либо решение, и всегда брать на себя ответственность.

Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств. Они вполне могут быть. Опыта может не хватать... Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим - мы видим противоречивые высказывания, - заявил Владимир Путин.

Российский президент добавил, что в ходе президентской кампании Владимир Зеленский говорил одно, а когда стал президентом, то появились другие высказывания.

Ранее Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского.