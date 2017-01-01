Вакарчук не готов к люстрации всех людей Януковича
Лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук рассказал о том, что в принципе поддерживает идею люстрации людей, которые имели отношение к Виктору Януковичу. В то же время он считает, что некоторые являются профессионалами своего дела.
Об этом он рассказал в интервью “Интерфакс-Украина“.
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Вакарчук говорит, что люди, которые имели какое-либо отношение к беглому президенту Виктору Януковичу, не должны занимать должности сегодня.
Но под этим соусом лишаться всех профессионалов, которые так или иначе работали в украинской власти, я считаю, неправильно, - отметил Вакарчук.
В то же время, лидер партии “Голос“ подчеркивает, что люстрацию нужно было провести еще в 1991 году и избавиться от всех людей, которые работали в КГБ.
Сейчас у нас все так запуталось, что в 2019 году откатить на начало невозможно, - сказал певец.
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Кроме того, Вакарчук выступает за существенное сокращение административного апарата, так как он должен быть сильным не за счет количества, а за счет качества.
Моя идея такова: уволить неэффективных чиновников, оставить их малое количество, повысить им зарплаты, всех проводить через серьезные экзамены, а не формальные тесты, - добавил Вакарчук.
Ранее сообщалось, что Вакарчук проведет съезд своей партии в Киеве на Старокиевской горе.