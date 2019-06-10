Люди записали видеообращение для Владимира Зеленского.

Верующие Волынской области обратились к президенту с просьбой защитить их церковь от рейдеров Скриншот видео

Жители села Жидычин Волынской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили защитить их от церковных рейдеров.

Об этом сообщают Украинские новости.

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В видео люди говорят, что рейдерским способом был захвачен Свято-Николаевский храм сторонниками ПЦУ.

Мы просим вас как гаранта Конституции защитить нас от рейдерского захвата храма, который мы построили собственными руками, - указали жители села Жидычин.

Люди отметили, что все должно происходить по закону, все они хотят мирно “молиться и жить на украинской земле“.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области готовится рейдерский захват имущества церкви. Уже несколько месяцев группа так называемых активистов, , во главе с отдельными представителями местных органов власти пытается отобрать у прихожан Свято-Успенского храма УПЦ здание принадлежащей их религиозной общине церкви, а заодно и все имущество, которое в ней находится.

При этом сами прихожане не только твердо заявили о своем намерении остаться в лоне Украинской Православной Церкви, но и добились открытия уголовного производства по факту подачи в обладминистрацию поддельного протокола собрания их религиозной общины с решением о переходе в ПЦУ и смене руководителя религиозной общины.