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Верующие Волынской области обратились к президенту с просьбой защитить их церковь от рейдеров

Комментариев: 18
Люди записали видеообращение для Владимира Зеленского.
Верующие Волынской области обратились к президенту с просьбой защитить их церковь от рейдеров
Верующие Волынской области обратились к президенту с просьбой защитить их церковь от рейдеров
Скриншот видео

Жители села Жидычин Волынской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили защитить их от церковных рейдеров.

Об этом сообщают Украинские новости.

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В видео люди говорят, что рейдерским способом был захвачен Свято-Николаевский храм сторонниками ПЦУ. 

Мы просим вас как гаранта Конституции защитить нас от рейдерского захвата храма, который мы построили собственными руками, - указали жители села Жидычин.

Люди отметили, что все должно происходить по закону, все они хотят мирно “молиться и жить на украинской земле“.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области готовится рейдерский захват имущества церкви. Уже несколько месяцев группа так называемых активистов, , во главе с отдельными представителями местных органов власти  пытается отобрать у прихожан Свято-Успенского храма УПЦ  здание принадлежащей их религиозной общине церкви, а заодно и все имущество, которое в ней находится. 

При этом сами прихожане не только твердо заявили о своем намерении остаться в лоне Украинской Православной Церкви, но и добились открытия уголовного производства по факту подачи в обладминистрацию поддельного протокола собрания их религиозной общины с решением о переходе в ПЦУ и смене руководителя религиозной общины.

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Теги: УПЦ, ПЦУ, церковь, видео, президент, просьба
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Комментариев (18)
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ВосставшийИзБана    10.06.2019, 10:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Название села характерное. Ну ничего. В ответ на ваше видеообращение переездент запишет свое видеообращение, в котором пообещает вас защитить. Шоубизнес есть шоубизнес.
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 10:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И вообще - не по христиански это. Спаситель вам так говорил:

39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
41 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 10:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
иди с ним два.
42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
farfalle    10.06.2019, 11:02
Оценка:  -2
farfalle
А кто пошлет тебя накуй, так и иди. В общем, ступай накуй
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 11:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так это не моя книга и спаситель не мой. Пусть герои этой новости ступают в указанном тобой направлении. Кстати, ты не хочешь быть у них проводником?
farfalle    10.06.2019, 11:12
Оценка:  -1
farfalle
Не твоя, а что цитируешь?
Letohradek    10.06.2019, 10:45
Оценка:  0
Letohradek
По расийским традициям, для того, что бы твое прошение было принято царем, нужно стать на колени ... Вся расия это делает, а эти чем лучше?
doc1    10.06.2019, 10:35
Оценка:  -3
doc1
Волинь этот такая же язва на теле Украины как и дамбас!
Коляка    10.06.2019, 10:41
Оценка:  +2
Коляка
А ще: Житомир, Київ, Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Кіровоград, Полтава, Дніпро і Вінниця!
doc1    10.06.2019, 10:25
Оценка:  -3
doc1
Волыняки редкие твари! Кацапские выблядки с промытыми мозгами! ПЦУ им не подходит им давай Сталинскую секту!!!
Коляка    10.06.2019, 10:32
Оценка:  0
Коляка
ти пiдор тобi пiзда
doc1    10.06.2019, 10:34
Оценка:  -1
doc1
кацапское уебище будешь своей рожой пугать свою старую суку которая тебя высрала из жопы!
Коляка    10.06.2019, 10:36
Оценка:  0
Коляка
сними кастрюлю употорое существо
doc1    10.06.2019, 10:37
Оценка:  -2
doc1
нибуд я с тебя ничего снимать так ходи все дебилы так ходят и ты ходи!
Коляка    10.06.2019, 10:42
Оценка:  -1
Коляка
стрелочник упоротый
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 10:49
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вы сегодня ролями поменялись?
PINKIPAU    10.06.2019, 10:20
Оценка:  -1
PINKIPAU
Патриарх Кирилл благословил убиение украинцев, но этого попа это видимо не напрягает. Видимо, агент ФСБ.
PINKIPAU    10.06.2019, 10:14
Оценка:  -1
PINKIPAU
Церковь у нас отделена от государства. Я не понял, почему этот поп не в ПЦУ ? А ну бегом марш, окаянный.
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