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Дело Хизб ут-Тахрир: ФСБ проводит очередные обыски в Крыму

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Задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму Эскендера Сулейманова.
Новые обыски у крымских татар
Новые обыски у крымских татар
facebook.com/crimeansolidarity

В понедельник утром, 10 июня, в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар. 

Об этом говорится в сообщении группы “Крымская солидарность“ на странице в Facebook.

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Так, “следственные мероприятия“ прошли в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Строгановка Симферопольского района - у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта) и в с. Малый Маяк у Месутова Руслана. 

Позже стало известно еще о ряде обысков: в доме Ризы Омерова (г. Белогорск, ул. Маяковского, 9), Энвера Омерова (г. Белогорск, ул. Шевченко, 45/1), председателя местной религиозной общины Ленура Халилова (с. Изобильное, Алушта) и в селе Каменка Симферопольского района.

Согласно сообщению, после обысков российские силовики увезли из Алушты в с. Заречное Эльдара Кантемирова, по месту прописки, где также на данный момент проходят так называемые следственные мероприятия по адресу: с. Заречное, ул Предгорная, 17б.

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Кроме этого, задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму Эскендера Сулейманова. Обыск в доме крымского татарина проводил следователь Сергей Махнев, возглавляющий следственную группу по делу “второй Симферопольской группы“, заявивший, что дело Сулейманова будет объединено с делом “второй Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир“.

Задержали и увезли в неизвестном направлении также Ризу Омерова.

Как сообщалось 17 апреля, в Крыму арестовали имама мечети после обысков у него дома.

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Теги: Крым, оккупанты, обыски, ФСБ, Россия
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Комментариев (1)
Ira0956    10.06.2019, 10:28
Оценка:  +1
Ira0956
Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.
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