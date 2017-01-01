Суд в Гааге рассмотрит дело о захвате украинских моряков

Суд в Гааге начнет слушания по делу об украинских моряках УНИАН

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Постоянный третейский суд в Гааге сегодня проведет первые слушания о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сообщает ТСН.

Украинскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. По времени слушания продлятся до конца недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Приватбанк оценил потери от аннексии Крыма в $9 миллиардов.