В Украине начали штрафовать за долги по "коммуналке"

Штраф касается только тех долгов, которые появились после 1 мая.

С сегодняшнего дня в Украине фактически начали штрафовать за долги по коммунальным услугам.

Об этом сообщает ТСН.

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Штраф касается только тех долгов, которые появились после 1 мая. Также известно, что штрафы не начисляются, если человеку не выплатили субсидию.

Размер штрафа определяется договором, однако он не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки. Общая сумма штрафа не может превышать 100% от всей суммы долга.

С начала мая в Украине вступил в силу закон “О жилищно-коммунальных услугах“. Поставщик услуг может прекратить их предоставление, если потребитель имеет непогашенные долги.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект №9217, которым предлагается увеличить штрафы за незаконное ношение военной формы и усилить уголовную ответственность за разрушение мест захоронения защитников Украины.

Проект закона предусматривает введение штрафа в размере от ста пятидесяти (2250 грн) до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн) за незаконное ношение военной формы ВСУ. В то же время за осквернение или разрушение могил защитников Украины авторы документа предлагают предусмотреть ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.