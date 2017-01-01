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От ГПУ требуют заняться "неофеодалами", заказавшими Гандзюк

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Пока сроки в тюрьме получили только исполнители нападения.
Активисты настаивают, что без наказания заказчиков убийства продолжатся
Активисты настаивают, что без наказания заказчиков убийства продолжатся
УНИАН

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В Киеве под стенами Генеральной прокуратуры собрались активисты с требованием объявить подозрения заказчикам убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Центр Центр информации о правах человека, передает День.

Активисты развернули плакаты с именами вероятных заказчиков убийства - главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Митингующие написали на асфальте под ведомством “Требуем приговоров заказчикам!“ и скандировали “Юра, выходи!“ и “Кто заказал Катю Гандзюк?“.

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“Хотя исполнителям уже объявили приговоры, но мы понимаем, что первоочередная задача - это наказать заказчиков. Потому что пока они на свободе, то могут свободно заказывать убийства активистов или журналистов“,- говорит участник акции Назарий Кравченко.

“Потому что неофеодалы не воспринимают критику, на критику они реагируют силовыми методами “, - подчеркнул он.

Ранее Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор пятерым исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк. 

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Теги: Гандзюк, смерть, убийство, ГПУ, митинг
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