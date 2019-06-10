У Луценко предлагают принять закон о коллаборационизме из-за поездок украинских политиков в РФ
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что уголовные производства по статьям о госизмене Бойко и Медведчука уже находятся в СБУ.
Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Читай также: Генпрокурор Луценко на выборы не пойдет
Она отметила, что Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, должна быть в курсе, что “уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины“.
То же самое, по словам Сарган, качается и дела о госизмене Виктора Медведчука.
Читай также: У Зеленского не понимают действий Луценко относительно ТКГ
Она отметила, что поездки украинских политиков в Россию и встречи с их руководством - “возмутительный феномен воюющей страны“.
Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборационизме, - добавила Сарган.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура возбудила уголовные дела после скандальных заявлений Кучмы касательно снятия экономической блокады с Донбасса и прекращения ответного огня.