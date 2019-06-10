Пресс-секретарь Луценко отметила, что поездки украинских политиков в Россию и встречи с их руководством - “возмутительный феномен воюющей страны“.

У Луценко предлагают принять закон о коллаборационизме из-за поездок украинских политиков в РФ facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что уголовные производства по статьям о госизмене Бойко и Медведчука уже находятся в СБУ.

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Она отметила, что Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, должна быть в курсе, что “уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины“.

То же самое, по словам Сарган, качается и дела о госизмене Виктора Медведчука.

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Она отметила, что поездки украинских политиков в Россию и встречи с их руководством - “возмутительный феномен воюющей страны“.

Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборационизме, - добавила Сарган.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура возбудила уголовные дела после скандальных заявлений Кучмы касательно снятия экономической блокады с Донбасса и прекращения ответного огня.