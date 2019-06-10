Еще одна певица идет на парламентские выборы

Анастасия Приходько заявила о политических амбициях.

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Певица Анастасия Приходько публично заявила, что собирается баллотироваться на парламентских выборах. Об этом Приходько написала на своей странице в Instagram.

По словам Анастасии, она завершает свою музыкальную карьеру и подается в политику. Она также рассказала, что “Батькивщина” представила пятерку лидеров. Между тем, для себя она выбрала другой политический путь. Экс-певица будет баллотироваться по мажоритарном округе.

Дорогие друзья, мне очень приятно, что я снова имею возможность обратиться к вам. Сегодня был съезд партии "Батьківщина", где мы уже смогли увидеть с вами первую пятерку списков. Я выбрала для себя немного другой путь. Вы меня спрашиваете, почему меня нет в списках. Я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент. Я хочу посмотреть, как будут голосовать за меня люди, хотят ли они меня видеть в парламенте. Для меня это очень важно. Список – это очень просто для меня, поэтому я выбрала именно мажоритарный округ. Какой – я скоро вам скажу, после регистрации. Поэтому я уже хочу заручиться вашей поддержкой, потому что мне будет очень трудно. Но я хочу, чтобы все было честно и откровенно. Потому что я уважаю свой народ, - написала Приходько.

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Напомним, Анастасия Приходько заявила о решении стать народным депутатом от партии Тимошенко. Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что покидает большую сцену и уходит в политику.