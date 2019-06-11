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Парубий не предоставил КСУ список членов коалиции

Комментариев: 10
В Конституционном суде так и не получили от спикера Рады список депутатов, состоящих в коалиции.
Парубий не предоставил КСУ список членов коалиции
Парубий не предоставил КСУ список членов коалиции
facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий так не предоставил список состоящих в коалиции депутатов в Конституционном суде. Об этом 11 июня пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи Виктора Кривенко, который выступил докладчиком по делу.

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КСУ выявил заинтересованность составом коалиции после 18 февраля 2016 года и попросил Парубий предоставить данный список.

Кривенко говорит, что во время подготовки материалов суда Парубию отправили запрос “с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций“.

Спикер предоставил в суде все требуемые материалы, но вот списки тех, кто состоял в коалиции так не прислали. 

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Напомним,Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.

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Теги: коалиция, Выборы, депутаты, суд, Конституционный суд, парламент, политика, Андрей Парубий
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Комментариев (10)
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Ганс_мг42    11.06.2019, 14:08
Оценка:  +2
Ганс_мг42
Сколько гнид присосалось к кормушке, хрен их отгонишь! Только огнеметом
Людмил_А    11.06.2019, 13:49
Оценка:  +1
Людмил_А
Ну что ж, получается и законы, которые принимала эта так называемая коалиция, которой нет не действительны???
Ruspidor    11.06.2019, 13:56
Оценка:  -3
Ruspidor
К законам это отношение не имеет. Их принимает парламент, а не калоЛиция....
Мыкола    11.06.2019, 13:39
Оценка:  +6
Мыкола
Как говорил покойный Плющ (царство ему небесное) : Куди ви його сунете, як він не лізе ? Так и с этой коалицией: ее нет уже с 2016 года, а ее сунут везде !
Vasya_iz_Ivanovo    11.06.2019, 13:34
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Украинцы, да обоссыте вы его наконец!
GolosNaroda    11.06.2019, 13:26
Оценка:  +5
GolosNaroda
Как всегда! Только лапша! Рошенко сколько можно?
GolosNaroda    11.06.2019, 13:26
Оценка:  +3
GolosNaroda
Как всегда! Только лапша! Рошенко сколько можно?
Ruspidor    11.06.2019, 13:11
Оценка:  +3
Ruspidor
А-ха-ха-ха.... КалоЛиция с закрытым списком... А-ха-ха-ха... Кто входил, когда входил, куда входил?
Woodbrother    11.06.2019, 12:52
Оценка:  -9
Woodbrother
Коалиция распущена. На формирование новой нужен месяц. Список может быть готов дней через 25 , не ранее.
Ruspidor    11.06.2019, 13:12
Оценка:  +4
Ruspidor
Дебилище потроховское, в запросе четко сказано: "список калоЛиции на 18 Февраля 2016 года"!
А-ха-ха.... Вот потрохоботы дебилы-то, а....
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