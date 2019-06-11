Парубий не предоставил КСУ список членов коалиции

В Конституционном суде так и не получили от спикера Рады список депутатов, состоящих в коалиции.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий так не предоставил список состоящих в коалиции депутатов в Конституционном суде. Об этом 11 июня пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи Виктора Кривенко, который выступил докладчиком по делу.

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КСУ выявил заинтересованность составом коалиции после 18 февраля 2016 года и попросил Парубий предоставить данный список.

Кривенко говорит, что во время подготовки материалов суда Парубию отправили запрос “с просьбой предоставить список депутатов, которые сформировали коалицию, состав совета коалиции, информацию об изменениях в составе в коалиции, заявления о выходе из коалиции депутатских фракций“.

Спикер предоставил в суде все требуемые материалы, но вот списки тех, кто состоял в коалиции так не прислали.

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Напомним,Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.