Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КСУ приступил к указу о роспуске Рады: онлайн-трансляция

Комментариев: 2
Заседание большой палаты Конституционного суда начинается в 10:00, должен прибыть президент.
На заседании КСУ ожидают президента Зеленского
На заседании КСУ ожидают президента Зеленского
УНИАН

Читай также: У Зеленского объяснили позицию о контроле РФ над боевиками

Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента на 11 июня. 

На заседании большой палаты КСУ будет присутствовать и сам президент Владимир Зеленский. Он подчеркивает, что это будет первый прецедент за 28 лет, когда глава государства приедет в КСУ вместо вызова судей в закрытые кабинеты.

Читай также: Активисты назвали худших депутатов Верховной Рады

Заседание Конститционного суда началось в 10:00. Парламентарии требуют объявить указ о роспуске неконституционным, ведь для него не было оснований. Команда президента настаивает, что в Раде с 2016 года нет коалиции, и поэтому все основания были.

Судья начала заседание с разъяснений участникам заседания их прав и правил пребывания на заседании. Пока идет открытая часть заседания, и оно свободно транслируется телеканалами.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что его пригласили на заседание Конституционного суда, и он обязательно будет.

Поделись:
Теги: Зеленский, КСУ, роспуск, Рада, выборы, Конституция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
МЕЛЬХИОР    11.06.2019, 10:34
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
ЗЕ-клоуна на мыло!
ParisMA    11.06.2019, 11:18
Оценка:  -1
ParisMA
ЗЕ - нормальный Чувак
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь