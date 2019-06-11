КСУ приступил к указу о роспуске Рады: онлайн-трансляция

Заседание большой палаты Конституционного суда начинается в 10:00, должен прибыть президент.

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Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента на 11 июня.

На заседании большой палаты КСУ будет присутствовать и сам президент Владимир Зеленский. Он подчеркивает, что это будет первый прецедент за 28 лет, когда глава государства приедет в КСУ вместо вызова судей в закрытые кабинеты.

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Заседание Конститционного суда началось в 10:00. Парламентарии требуют объявить указ о роспуске неконституционным, ведь для него не было оснований. Команда президента настаивает, что в Раде с 2016 года нет коалиции, и поэтому все основания были.

Судья начала заседание с разъяснений участникам заседания их прав и правил пребывания на заседании. Пока идет открытая часть заседания, и оно свободно транслируется телеканалами.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что его пригласили на заседание Конституционного суда, и он обязательно будет.