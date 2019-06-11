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Депутат Куприенко заявил, что если коалиция плохо работала, это не значит, что ее не было

Комментариев: 13
Куприенко сказал, что коалиция существует еще с 2014 года.
Депутат Куприенко заявил, что коалиция существует с 2014
Депутат Куприенко заявил, что коалиция существует с 2014
wikipedia.org

Народный депутат от “Радикальной партии“ Олег Куприенко на заседании КСУ завил, что с 2014 года в Украине существовала коалиция.

Об этом сообщает “Гордон“.

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Относительно того, что спикер парламента Андрей Парубий не предоставил судьям списки тех, кто входил в коалицию, Куприенко сказал, что коалиция существует еще с 2014 года.

...после проведения парламентских выборов 2014 года...в Верховную Раду прошли: Блок Петра Порошенко - 132 человека,  “Народный фронт“ - 82 человека. В целом это 214. Это никак не 226. “Самопоміч“ - 33, партия Ляшко - 22,  и БЮТ - 19, итого 74. В сумме это 288, - отметил Куприенко.

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По словам нардепа, в коалицию вошли 302 народных избранника. Куприенко также говорит, что нельзя считать коалицией только БПП и “Народный фронт“, потому что в коалицию входили и другие депутаты. Позже из коалицию вышли 74 человека, но все равно осталось более 226 депутатов в коалиции.

Куприенко не понимает, как может президент заявлять, что коалиции на момент роспуска парламента не было.

Говорить о том, что, мол, как говорят, “не работает – значит, не существует“… Ну извините, если щитовидная железа у кого-то не работает в организме, это не значит, что ее там нет в организме. Слова “не работает“ и “не существует“ - это немного разные категории, - добавил депутат.

Напомним, Конституционный суд Украины сегодня рассматривает конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.

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Теги: суд, нардеп, роспуск, Верховная Рада, депутат, Радикальна партия
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Комментариев (13)
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Мыкола    11.06.2019, 16:04
Оценка:  -1
Мыкола
Онищенко подробно рассказал, каким образом протягивались нужные решения. Ходят слухи, что и на Конституционный суд тоже хотят повлиять таким образом.
BabaYul    11.06.2019, 15:58
Оценка:  0
BabaYul
...если коалиция плохо работала, это не значит, что ее не было.
Она конечно была. Получала зарплату, пила, трахалась, жрала, гадила. Не работала правда. Но была же. И ещё хочет побыть. Пожрать, погадить, чего нибудь украсть. Что ещё осталось.
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 16:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хорошо, а если новая ВР будет делать все то же самое, но будет устраивать артикля, что тогда? А второй вопрос: если вся ВР будет выбиратьс во партийным спискам, как тогда отозвать из ВР плохо работающую партию? И как ее заменить? Т.е. ВР, выбранная по партийным спискам, будет работать до конца
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 16:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
каденции или до роспуска.
BabaYul    11.06.2019, 16:11
Оценка:  0
BabaYul
Беда в том, что как только не меняли избирательную систему (партийные списки, мажоритащики и т.д.), отменяли одно, восстанавливали другое, затем всё обратно - результат становился всё хуже и хуже. А последний созыв полнейшее днище. Очевидно Рада для Украины это нежизнеспособный орган. Как аппендикс
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 16:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Поэтому нужно вернуться к исходному состоянию - мажоритарке и ужесточить ответственность.
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 15:52
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Артикль, видимо, скурил учебник по юриспруденции. Его мнение или делание к делу не пришьешь. Документ нужен. А где документ, что коалиции нет? А то что кнопкодавят - ну так это логическое следствие партийных списков. Ведь если партия решила, то, повинуясь партийной дисциплине, фракция должна
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 15:54
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
проголосовать. А сам лично депутат или его однопартеец - вопрос второй. А то, что это противозаконно - то тут вступает в силу принцип коллективной безответственности. Та что если артикль против кнопкодавства - пусть сменит риторику и откажется от партийных списков, как инструмента коллективной
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 15:54
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
безответственности.
Мыкола    11.06.2019, 15:40
Оценка:  0
Мыкола
Вот для таких долбо-бов, как этот Куприенко, и создано понятие коалиция. Если депутаты не согласны с проводимой политикой, коалиция распадается и Рада прекращает свое существование: назначаются перевыборы !
CasperW    11.06.2019, 15:38
Оценка:  0
CasperW
Так что ж не предоставили список?
Voland1818    11.06.2019, 15:08
Оценка:  +2
Voland1818
"Ну извините, если щитовидная железа у кого-то не работает в организме, это не значит, что ее там нет в организме".... Неуч плять. Если сравнивать ВР с организмом, то являясь законодательным органом, ВР - это МОЗГ. И если мозг НЕ РАБОТАЕТ в организме - такой организм закапывают и надргобие ставят.
alex-zol    11.06.2019, 15:07
Оценка:  +1
alex-zol
шекастый херню чешет)))
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