Депутат Куприенко заявил, что если коалиция плохо работала, это не значит, что ее не было

Куприенко сказал, что коалиция существует еще с 2014 года.

Народный депутат от “Радикальной партии“ Олег Куприенко на заседании КСУ завил, что с 2014 года в Украине существовала коалиция.



Об этом сообщает “Гордон“.

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Относительно того, что спикер парламента Андрей Парубий не предоставил судьям списки тех, кто входил в коалицию, Куприенко сказал, что коалиция существует еще с 2014 года.

...после проведения парламентских выборов 2014 года...в Верховную Раду прошли: Блок Петра Порошенко - 132 человека, “Народный фронт“ - 82 человека. В целом это 214. Это никак не 226. “Самопоміч“ - 33, партия Ляшко - 22, и БЮТ - 19, итого 74. В сумме это 288, - отметил Куприенко.

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По словам нардепа, в коалицию вошли 302 народных избранника. Куприенко также говорит, что нельзя считать коалицией только БПП и “Народный фронт“, потому что в коалицию входили и другие депутаты. Позже из коалицию вышли 74 человека, но все равно осталось более 226 депутатов в коалиции.



Куприенко не понимает, как может президент заявлять, что коалиции на момент роспуска парламента не было.

Говорить о том, что, мол, как говорят, “не работает – значит, не существует“… Ну извините, если щитовидная железа у кого-то не работает в организме, это не значит, что ее там нет в организме. Слова “не работает“ и “не существует“ - это немного разные категории, - добавил депутат.

Напомним, Конституционный суд Украины сегодня рассматривает конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.