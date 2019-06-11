Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВСУ остались без новых танков из-за РФ

Комментариев: 1
В структуре танка есть российские детали, которым Украина еще не нашла местные или иностранные аналоги, но ведутся соответствующие исследования.
Новых танков ВСУ нет из-за российских запчастей
Новых танков ВСУ нет из-за российских запчастей
milnavigator.com.ua

В 2019 году Министерство обороны Украины не смогло заключить контракты на изготовление танков БМ Оплот. Об этом сообщили в министерстве, пишет Радио Свобода.

Читай также: В Одесской области пройдут учения ВСУ: доступ к некоторым территориям будет запрещен

В структуре танка БМ Оплот есть российские детали, которые пока что не знают чем заменить и аналоги не нашли.

“Укроборонпром“ не готов пока что заключать государственный контракт “в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в Российской Федерации“. 

Сейчас проводят исследования, чтобы выявить, чем можно заменить детали. 

Читай также: У Зеленского не понимают действий Луценко относительно ТКГ

Ранее сообщалось, что Российская Федерация активизировала информационные операции против Вооруженных сил Украины. ВСУ сообщили, что журналисты по заказу Генштаба РФ создают фейковые новости, распространяют их в различных СМИ и социальных сетях.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, Минобороны, танки, Украинская армия, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
tinkerrr    11.06.2019, 15:50
Оценка:  +1
tinkerrr
Як только не знущаются эти росияне! Во время войны с ними, запчастей нас длянаших танков лишить...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь