ВСУ остались без новых танков из-за РФ

В структуре танка есть российские детали, которым Украина еще не нашла местные или иностранные аналоги, но ведутся соответствующие исследования.

В 2019 году Министерство обороны Украины не смогло заключить контракты на изготовление танков БМ Оплот. Об этом сообщили в министерстве, пишет Радио Свобода.

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В структуре танка БМ Оплот есть российские детали, которые пока что не знают чем заменить и аналоги не нашли.

“Укроборонпром“ не готов пока что заключать государственный контракт “в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в Российской Федерации“.

Сейчас проводят исследования, чтобы выявить, чем можно заменить детали.

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Ранее сообщалось, что Российская Федерация активизировала информационные операции против Вооруженных сил Украины. ВСУ сообщили, что журналисты по заказу Генштаба РФ создают фейковые новости, распространяют их в различных СМИ и социальных сетях.