На админгранице с Крымом задержана активистка

Задержанная силовиками Гульсум Алиева доставлена в отдел полиции Армянска вместе с адвокатом.

На административной границе с аннексированным Крымом задержана крымскотатарская активистка Гульсум Алиева. Об этом 11 июня пишут представители общественного объединения Крымская солидарность в Facebook.

"Только что стало известно о задержании на админгранице с Крымом Гульсум Алиевой, которая обвинялась по ст.20.3.1 КоАП", - говорится в сообщении.

Активисты говорят, что Алиева доставлена в полицейский отдел Армянска и с ней находится адвокат Алексей Ладин. Они ожидают приезда сотрудников ФСБ.

Правоохранители утверждают, что активистка якобы находится в розыске по инициативе ФСБ.

Ранее российские силовики задержали координатора Крымского детства Мумин Салиеву. Еще одна активистка - Лутфие Зудиева была задержана, так как якобы демонстрировала запрещенную символику. Позже они были отпущены.

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