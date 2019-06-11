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Саакашвили объяснил отказ возглавить УДАР

Комментариев: 2
Михаил Саакашвили сообщил, что его сторонники с партии Рух новых сил негативно отнеслись к предложению Кличко.
Михаил Саакашвили назвал причину отказа возглавить УДАР
Михаил Саакашвили назвал причину отказа возглавить УДАР

Михаил Саакашвили заявил, что отказ возглавить партию УДАР Виталия Кличко для участия во внеочередных выборах в Верховную раду связано с негативным мнением сторонников его политсилы Рух новых сил относительно данной перспективы. Об этом сообщает Новое Время.

По его словам, когда Виталий Кличко предложил ему возглавить партию, они не обсуждали формирование избирательных списков.

Также Саакашвили подчеркнул, что Виталий Кличко с пониманием отнесся к отказу от соответствующего предложения.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили совместно поучавствовать в выборах, но Саакашвили от предложения Кличко отказался. 8 июня Саакашвили заявил, что партия Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

 

 

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Теги: Саакашвили, Выборы, Виталий Кличко, УДАР, выборы в Верховную Раду, Михаил Саакашвили, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ira0958    11.06.2019, 21:50
Оценка:  0
Ira0958
Он барсеточник или домушнук?
СветБобра    11.06.2019, 21:29
Оценка:  0
СветБобра
Уберіть вже це чмо з нашоі краіни.
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