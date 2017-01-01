Приходько выиграла суд против команды Порошенко

Певица и политик добилась существенной компенсации.

Известная певица и новоиспеченный политик Анастасия Приходько выиграла суд против команды экс-президента Петра Порошенко. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Предметом судебного иска стал предвыборный ролик Петра Порошенко в котором появились несколько украинских знаменитостей. В том числе режиссеры вставили в ролик Приходько.

После этого певица потребовала публичных извинений, поскольку разрешения на использования своего изображения не давала. Не дождавшись извинений, певица подала иск в суд и выиграла его.

Когда со своим адвокатом не только работаешь, но и отдыхаешь... Есть что обсудить... Иван Кличановский выиграл вместе со мной суд против команды П.Порошенко где в судовом порядке мы должны получить 260.000 гривен, - написала Приходько под фото со своим адвокатом.

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Напомним, еще одна певица идет на парламентские выборы. Анастасия Приходько заявила о политических амбициях.

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