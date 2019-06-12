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Стало известно, кого поймали на взятке в $500 тыс

Комментариев: 4
Чиновники требовали от бизнесмена 500 тысяч долларов за выделение ему в пользование 100 га земельного участка.
Злоумышленники задержаны при получении 200 тысяч долларов
Злоумышленники задержаны при получении 200 тысяч долларов
ГБР

Следователи Госбюро расследований разоблачили на крупной взятке депутата райсовета, полицейского и ещеодного специалиста в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 12 июня.

"За денежное вознаграждение подозреваемые обещали гражданину отдать в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельный участок, расположенный в Путильском районе Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате следственных действий были задержаны депутат Путильского районного совета Черновицкой области, специалист 1-категории Усть-Путильского сельского совета и инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Путильского отдела Нацполиции.

"Подозреваемые задержаны при передаче части денежных средств в сумме 200 тысяч долларов", - рассказали в пресс-службе.

Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.190).

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании группы злоумышленников, которые пытались получить от бизнесмена 500 тысяч долларов за выделение ему в пользование 100 га земельного участка. 

 

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Теги: взятка, полиция, депутат, чиновники, Черновицкая область, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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П    12.06.2019, 18:59
Оценка:  +1
П
500 000$ вот это бизнесмены! ПРОФЕССИОНАЛЫ! Ни копейки вложений, а выхлоп 500 000$. А теперь представить, сколько в год таких "сделок"?
Брюква_и_Клюква    12.06.2019, 19:08
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Да это еще мелочь!! Вот товарищ Арахамия, близкий сподвижник товарища Владимира, берет $1 000 000!!! на таких же условиях!!
П    12.06.2019, 19:23
Оценка:  0
П
Ну, ему то еще ни кто не давал за лям $ подержаться.
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 19:28
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Но "таксу" он озвучил
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