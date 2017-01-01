Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на взятке поймали сотрудниц управления ГФС

Комментариев: 0
Операцию по задержанию провели сотрудники ГБР.
В Киеве на взятке поймали сотрудниц управления ГФС
© dbr.gov.ua
Фото 1/3
  • Налоговики были задержаны в порядке ст. 208 УПК
  • Налоговики были задержаны в порядке ст. 208 УПК
  • Налоговики были задержаны в порядке ст. 208 УПК
В Киеве на взятке поймали сотрудниц управления ГФС
Налоговики были задержаны в порядке ст. 208 УПК
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Во Львовской области начальнику сектора патрульной полиции грозит до 10 лет тюрьмы

Следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве при оперативном сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции, задержан начальник отдела камеральных проверок управления налогообложения физических лиц и главного государственного налогового инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве во время получения неправомерной выгоды в сумме 1800 долларов США.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, передает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, работницы ГФС требовали неправомерную выгоду от представителя предприятия за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорения процедуры прекращения его деятельности.

При получении неправомерной выгоды, налоговики были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читай также: СБУ поймала таможенников на схеме с автомобилями

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось 8 июня, на Буковине таможенники и пограничники требовали взятки за ввоз "евроблях".

Поделись:
Теги: взятка, ГБР, ГФС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь