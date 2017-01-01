Операцию по задержанию провели сотрудники ГБР.

Налоговики были задержаны в порядке ст. 208 УПК

В Киеве на взятке поймали сотрудниц управления ГФС

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В Киеве на взятке поймали сотрудниц управления ГФС

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Следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве при оперативном сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции, задержан начальник отдела камеральных проверок управления налогообложения физических лиц и главного государственного налогового инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве во время получения неправомерной выгоды в сумме 1800 долларов США.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, передает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, работницы ГФС требовали неправомерную выгоду от представителя предприятия за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорения процедуры прекращения его деятельности.

При получении неправомерной выгоды, налоговики были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось 8 июня, на Буковине таможенники и пограничники требовали взятки за ввоз "евроблях".