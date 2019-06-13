Суд запретил Рожковой исполнять полномочия первого замглавы НБУ, но постановления еще нет в ЕГРСР

Нацбанк не получал письма от суда.

В Национальный банк Украины (НБУ) поступило письмо от физлица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: лаву ГБР обвинили в коррупции

В НБУ отмечают, что инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которые указаны на сайте "Судебной власти". В то же время соответствующее постановление суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Нацбанк не получал его от суда.

"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако, пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления НБУ осуществлять свои полномочия", - заявил начальник управления претензионно-исковой деятельности юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Исходя из этого в Нацбанке не могут утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности.

Читай также: НАБУ проверяет телефонные разговоры Рожковой

"Если это так, то НБУ обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Нацбанк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", - добавил Григорчук.

Как сообщалось 10 июня, НАПК приглашает к себе 15 человек, среди которых народный депутат Денис Омельянович (“Опоблок“), первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, судьи и другие должностные лица, для дачи объяснений по признакам возможных административных правонарушений.