НАПК вызывает для объяснений Рожкову и депутата от "Опоблока"

Приглашенных подозревают в административных правонарушениях.

НАПК приглашает к себе 15 человек, среди которых народный депутат Денис Омельянович ("Опоблок"), первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, судьи и другие должностные лица, для дачи объяснений по признакам возможных административных правонарушений.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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"НАПК приглашает 15 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, говорится о составлении, при наличии оснований, протоколов об административных правонарушениях:

по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения;

по признакам невыполнение законных требований Национального агентства;

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по признакам нарушения требований относительно незаконного разглашения служебной информации;

по признакам нарушения требований относительно совместительства и совмещения,

по признакам несвоевременного представления ежегодных деклараций 2015, 2016 и 2017 годы;

по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением;

по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Как отмечает НАПК, лица приглашены официальным письмом Нацагентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте. Неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось 4 июня, НАПК впервые потребовало отобрать мандат у народного депутата.