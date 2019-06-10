НАПК вызывает для объяснений Рожкову и депутата от "Опоблока"
НАПК приглашает к себе 15 человек, среди которых народный депутат Денис Омельянович ("Опоблок"), первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, судьи и другие должностные лица, для дачи объяснений по признакам возможных административных правонарушений.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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"НАПК приглашает 15 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
По данным НАПК, говорится о составлении, при наличии оснований, протоколов об административных правонарушениях:
по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения;
по признакам невыполнение законных требований Национального агентства;
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по признакам нарушения требований относительно незаконного разглашения служебной информации;
по признакам нарушения требований относительно совместительства и совмещения,
по признакам несвоевременного представления ежегодных деклараций 2015, 2016 и 2017 годы;
по признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением;
по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.
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Как отмечает НАПК, лица приглашены официальным письмом Нацагентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте. Неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
Как сообщалось 4 июня, НАПК впервые потребовало отобрать мандат у народного депутата.