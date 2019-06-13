Второй сезон "Сватов" запретили к показу в Украине, потому что он развивает комплекс неполноценности
Экспертная комиссия Госагентства по делам кино запретила показ второго сезона сериала “Сваты“.
Об этом информирует “Детектор медиа“.
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За отказ в выдаче лицензии на показ сериала телеканалу “1+1“ проголосовали 15 членов комиссии. Один человек проголосовал за разрешение на показ, двое заявили о конфликте интересов, а один человек не принимал участие в заседании.
Член экспертной комиссии Мария Гурская указывает, в сериале многие вывески государственных учреждений подписаны на русском языке, а некоторые - на украинском. Это все создает впечатление, что Украина интегрировалась в российское пространство.
Также, сериал “Сваты“ развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство. Все из-за того, что семья Будько в сериале выглядит менее образованной, типичными “селюками“.
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Если второй сезон перемонтируют, а героям изменят фамилии, то, возможно, Госкино пересмотрит свое решение.
Телеканал “1+1“ готов обжаловать запрет сериала в суде.
Ранее сообщалось, что коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда Киева по делу о сериале “Сваты“.
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А насчет твоего вранья, так оно легко проверяется - https://ru.wikipedia.org/wiki /%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1% 82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D 0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A8 %D0%90
Где там Укропенко?
Где там хоть один Тарас?