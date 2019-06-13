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Второй сезон "Сватов" запретили к показу в Украине, потому что он развивает комплекс неполноценности

Комментариев: 22
В решении говорится, что сериал унижает достоинство украинцев.
Второй сериал "Сваты" запретили к показу
Второй сериал "Сваты" запретили к показу
скриншот из видео

Экспертная комиссия Госагентства по делам кино запретила показ второго сезона сериала “Сваты“.

Об этом информирует “Детектор медиа“.

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За отказ в выдаче лицензии на показ сериала телеканалу “1+1“ проголосовали 15 членов комиссии. Один человек проголосовал за разрешение на показ, двое заявили о конфликте интересов, а один человек не принимал участие в заседании. 

Член экспертной комиссии Мария Гурская указывает, в сериале многие вывески государственных учреждений подписаны на русском языке, а некоторые - на украинском. Это все создает впечатление, что Украина интегрировалась в российское пространство.

Также, сериал “Сваты“ развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство. Все из-за того, что семья Будько в сериале выглядит менее образованной, типичными “селюками“.

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Если второй сезон перемонтируют, а героям изменят фамилии, то, возможно, Госкино пересмотрит свое решение.

Телеканал “1+1“ готов обжаловать запрет сериала в суде.

Ранее сообщалось, что коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда Киева по делу о сериале “Сваты“.

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Теги: Сваты, запрет, сериал, сезон, актеры, 1+1
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Комментариев (23)
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farfalle    13.06.2019, 15:09
Оценка:  -5
farfalle
А то, что рабы пашут на польских грядках, срань подмывают в больницах Европы и Израиля, не унижает достоинство? Комплекс неполноценности не развивается? Совсем чокнулись. Совок настоящий
Woodbrother    13.06.2019, 15:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Тяжело жить рассейским гастарбайтерам в ЕС. Тяжело жить рассейским гастарбайтерам в США, тяжело жить рассейским гастарбайтерам везде, патаму что они ни на что не годные. Диаспора на россии за 100 лет эмиграции не дала ни одного известного человека. Все только грязнорабочие.
Woodbrother    13.06.2019, 15:18
Оценка:  0
Woodbrother
В Украинской диаспоре США были и генералы и руководители монетного двора и политики и врачи и инженеры и астронавты. Просто народ другой и ватников это страшно бесит
farfalle    13.06.2019, 15:21
Оценка:  -1
farfalle
Так что насчет жопомоев и польские грядки скажешь? Не увиливай.
А насчет твоего вранья, так оно легко проверяется - https://ru.wikipedia.org/wiki /%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1% 82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D 0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A8 %D0%90
Где там Укропенко?
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:23
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Там что-то с_ru? Так вы везде срёте!
farfalle    13.06.2019, 15:25
Оценка:  0
farfalle
Без разницы, набери Монетный двор США — Википедия и глянь там директоров.
Где там хоть один Тарас?
Woodbrother    13.06.2019, 15:09
Оценка:  +3
Woodbrother
Обычная история . Во всех рассейских фильмах рассиане положительные герои, а злодеи и отрицательные герои все не русские. Хорошо , что это гуано прикрыли.
farfalle    13.06.2019, 15:10
Оценка:  -5
farfalle
В украинских все наоборот, малыш?
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:13
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Крупняк выискался.
Masik24210    13.06.2019, 15:09
Оценка:  -2
Masik24210
а в "Одного разу під Полтавою" не тупі селюки?
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:11
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Там нет маскавитов, все без сравнения, значит походит на самокритику.
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:08
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Каждый смотрит "кино" - соответственно своему развитию!
farfalle    13.06.2019, 15:10
Оценка:  -5
farfalle
Мультики зыришь?
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:14
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Макарона, тебя кипяточком обдали? Смотрю откис!
farfalle    13.06.2019, 15:18
Оценка:  -1
farfalle
че ж ты такой тупой-то, а?
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:22
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
farfalle - после обработки напильником
nfhvyt    13.06.2019, 15:01
Оценка:  -3
nfhvyt
унижает достоинство, унижает то, чего нет? Ну да, майдан, свинарчуков, языковые квоты можно а сериал нет.
PINKIPAU    13.06.2019, 15:01
Оценка:  +3
PINKIPAU
Полное говнище этот сериал.
nfhvyt    13.06.2019, 15:02
Оценка:  -3
nfhvyt
У вас в какнаде его тоже крутят?
PINKIPAU    13.06.2019, 15:03
Оценка:  +2
PINKIPAU
нет.
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:09
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Квартальный юмор - злой и примитивный!
farfalle    13.06.2019, 15:10
Оценка:  -5
farfalle
Пока я тут твоего искрометного юмора не замечал. Одни помои тупые
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 15:16
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
"по_мои_тупые" Ну так твои тупые, а Я тут при чем?
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