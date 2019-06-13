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В суде украинцы пытаются доказать, что они поляки и евреи

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Большая палата Верховного суда получила два иска от украинцев, которые считают, что они принадлежат к другой национальности.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Большая палата Верховного суда рассматривает дело женщины, которая просит установить юридический факт о том, что ее семья принадлежит к еврейской национальности. Также в суде рассматривают и дело мужчины, которые считает себя поляком, а не украинцем.

Об этом сообщает “Страна“.

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Известно, что женщина из Кировоградской области  попросила “установить юридические факты о том, что она и ее ныне покойные мать, бабушка и тетя принадлежат к еврейской национальности“.

В судебном порядке заявительница решила доказать, что она еврейка, а не украинка, а ее свидетельство о рождении, где указано, что мать “украинка“ выдали по ошибке. 

В результате иск женщины отклонили, так как суд счел, что жительница Кировоградской области просто может обратиться в ЗАГС с соответствующим заявлением, где внесут нужные правки, а не решать данный вопрос через суд.

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В решении Большой палаты Верховного суда указано, что “действующим законодательством Украины не предусмотрено указание в актовых записях гражданского состояния и свидетельствах о рождении национальности родителей ребенка или лиц, вступающих в брак. Тем самым обеспечивается равенство всех независимо от национальности или этнического происхождения, а также право лица свободно выбирать и восстанавливать национальность“.

Практически аналогичное дело Большая палата Верховного суда получила и от мужчины который требовал, чтобы в его свидетельстве о рождении в графе отец писали “поляк“, а не “украинец“.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука.

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Теги: суд, иск, поляк, еврей, украинцы
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Комментариев (1)
Бувший_східняк    13.06.2019, 16:54
Оценка:  0
Бувший_східняк
Он всегда спрашивал про национальность, и всегда подразумевал худшее (М. Жванецкий).
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