В Днепре избили мужчину, воровавшего телефоны у детей

Полиция поймала с поличным мужчину, укравшего телефон. Оказалось, что неделю назад его уже ловили на горячем и сильно избили.

Полиция Днепра задержала с поличным мужчину, отбиравшего у детей мобильные телефоны. Всего неделю назад мужчину уже ловили граждане и совершили над ним самосуд, сильно избив его. Информация об этом появилась на странице Типичный Тополь в Facebook ф четверг, 13 июня.

Видео происшествия опубликовано на странице. В нем видно, как окровавленный мужчина сидит под забором, а его защищают две пенсионерки, вступив в словесную перепалку с совершившими самосуд гражданами.

"Узнали? Это тот самый черт, который воровал на Тополе и был задержан. Так вот, это видео где-то недельной давности, он также обокрал подростка, и сразу был пойман. Была проведена профилактическая "беседа", после вызвана полиция. Самое странное и интересное в этой ситуации, что люди вокруг начали заступаться и выражать своё недовольство в отношении тех, кто задержал и провёл "беседу". А если вернутся в настоящее время, вчера он снова был пойман, и скорее всего, отпущен, и возможно уже сегодня, снова будет работать!" - написали под видео на странице.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что ранее в Киеве школьницы избили девочку-подростка.

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