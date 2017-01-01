Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман предложил уменьшить число депутатов

Комментариев: 0
Глава правительства против создания двухпалатного парламента и не верит, что он поможет решить проблему эффективности Рады.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман не считает целесообразным создание двухпалатного парламента в Украине. Об этом он заявил в четверг, 13 июня, в эфире телеканала 1+1.

"Такая форма парламента, которая есть сегодня, она не эффективная и люди это видят… Было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - подчеркнул глава Кабмина.

Ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что проблемные моменты смешанной систему выборов в Раду можно решить путем введения двухпалатного парламента.

Напомним, Гройсман заявил о намерении идти на парламентские выборы с партией Украинская стратегия.

Стала известна первая десятка партии Гройсмана

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: депутаты, Рада, Верховная Рада, парламент, Владимир Гройсман
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь