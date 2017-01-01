Зеленский устроил необычное голосование в Facebook: выбирает главу Львовской ОГА

Президент предложил три кандидатуры.

Президент Украины Владимир Зеленский устроил голосование и предлагает пользователям социальной сети выбрать главу Львовского ОГА.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Зеленский отметил, что есть три кандидатуры на должность председателя Львовской ОГА, поэтому он просит людей поделится своим мнением, кто из них лучше.

Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских или моральных качествах? Та и вообще - кто вам больше нравится?, - спрашивает президент.

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Зеленский предложил таких людей на пост главы Львовской ОГА:

Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО “ДТЭК Западэнерго“.

Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании “Эко-Оптима“. Лауреат премии “Человек года“ в номинации “Предприниматель года“.

Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Ранее сообщалось, что Зеленский перед Германией снова посетит Донбасс.

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