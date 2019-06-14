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Зеленский перед Германией снова посетит Донбасс

Комментариев: 1
Президент запланировал рабочую поездку в Мариуполь в эту субботу.
Зеленский собрался с поездкой в Мариуполь
Зеленский собрался с поездкой в Мариуполь
УНИАН

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Перед визитом за границу президент Владимир Зеленский запланировал рабочую поездку в Донецкую область. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

“В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область“, - говорится в сообщении. Программой предусмотрено посещение главой государства города Мариуполь, отмечает ведомство.

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Напомним, в Берлин и Париж президент Владимир Зеленский летит 17 и 18 июня. В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель встретит его с воинскими почестями.

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Теги: Зеленский, Донбасс, Мариуполь, визит, поездка
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Комментариев (1)
Peyot    14.06.2019, 16:01
Оценка:  -1
Peyot
Главное что бы шлем одел на голову а не на жо-пу... а будет как в прошлый раз выглядеть!
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