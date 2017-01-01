Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КСУ продолжит рассматривать роспуск Рады 18 июня

Комментариев: 0
В Конституционном суде определились с датой следующего заседания по рассмотрению вопроса законности роспуска парламента Украины текущего созыва.
Конституционный суд продолжит рассматривать указ Зеленского 18 июня
Конституционный суд продолжит рассматривать указ Зеленского 18 июня
Пресс-служба Конституционного суда

Конституционный суд Украины продолжит рассматривать законность указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады текущего созыва. Об этом говорится в плане работы суда на следующую неделю.

В частн6ости, вопрос о роспуске Рады стоит вторым в плане суда на вторник.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента текущего созыва прямо во время инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады. Позже появился соответствующий указ.

После этого 62 народных депутата подали конституционное представление в КСУ относительно соответствия Конституции Украины Указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

КСУ начал рассматривать дело 11 июня. При этом судьи Конституционного суда пока не определились, какая дата согласно закону, считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа Зеленского о роспуске ВР. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Конституционный суд, досрочные выборы, заседание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь