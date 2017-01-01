КСУ продолжит рассматривать роспуск Рады 18 июня

В Конституционном суде определились с датой следующего заседания по рассмотрению вопроса законности роспуска парламента Украины текущего созыва.

Конституционный суд Украины продолжит рассматривать законность указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады текущего созыва. Об этом говорится в плане работы суда на следующую неделю.

В частн6ости, вопрос о роспуске Рады стоит вторым в плане суда на вторник.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента текущего созыва прямо во время инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады. Позже появился соответствующий указ.

После этого 62 народных депутата подали конституционное представление в КСУ относительно соответствия Конституции Украины Указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

КСУ начал рассматривать дело 11 июня. При этом судьи Конституционного суда пока не определились, какая дата согласно закону, считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа Зеленского о роспуске ВР.

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