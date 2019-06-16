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Жителей Крыма будут спрашивать о цели поездки при въезде на материк

Комментариев: 1
Среди жителей аннексированного Крыма проведут мониторинг целей поездок на материковую Украину.
Крымчан будут спрашивать о цели поездки
Крымчан будут спрашивать о цели поездки
facebook.com/DPSUkraine

На контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом среди жителей аннексированного полуострова проведут мониторинг целей поездок на материковую Украину. Проведение мониторинга анонсировал первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, сообщает Крым.Реалии.

По словам Куркчи, мониторинг будет проводиться в форме анонимного анкетирования "в ближайшее время".

"Это позволит  более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции", - пояснил он.

Также он сообщил, что по данным предварительного мониторинга, основная часть жителей полуострова "обращается за решением проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг".

"Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше – на отдых или по другим делам", – сообщил Куркчи.

Напомним, Посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.

Также против сына премьера Чехии открыли уголовное дело из-за визита в Крым.

 

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Теги: Крым, пограничная служба, пограничники, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    16.06.2019, 11:50
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЦЕЛЬ ОДНА , ЧИСТО ПОРЖАТЬ .....)))
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