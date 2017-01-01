В Украине ожидаются грозы и дожди

В западных и северных областях будет дождливой и с грозами, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов.

Сегодня в Украине ожидаются грозы РБК-Украина

В ряде областей Украины сегодня, 17 июня, пройдут дожди.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра на своей странице в Facebook.

“В западных, Винницкой и Житомирской областях – кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с, в Киевской и Черниговской областях – местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер будет переменных направлений достигнет 3-8 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей страны будет на уровне +26…+31°C, на юге – до +33°C, в Карпатах – +23…+25°C.

Как сообщалось, в результате осложнения погодных условий в ночь на понедельник из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 107 населенных пунктов в трех областях.