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Зеркаль рассказала, когда появится решение суда ООН

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Зеркаль говорит, что они очень переживают о том, что суд может не найти юрисдикцию.
Зеркаль рассказала, когда появится решение суда ООН
Зеркаль рассказала, когда появится решение суда ООН
facebook.com/lana.zerkal

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, когда Арбитражный трибунал Международного суда ООН по морскому праву вынесет решение.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Зеркаль говорит, что они очень переживают о том, что суд может не найти юрисдикцию. Однако, если все-таки это случится, то Международный суд ОНН нарушит резолюцию Генеральной Ассамблеи.

Теперь мы ждем решения юрисдикции, после этого трибунал определится, сколько у России есть времени на подачу своего контрмеморандума, - отменила заместитель министра.

Зеркаль ожидает, что решение вынесут в течение 3-6 месяцев. У трибунала, по словам заместителя МИД, сейчас сложное положение, ведь “вопросы, которые поставили россияне как свои возражения, касаются того, и это их первое возражение, что трибунал не может рассматривать это дело, так как речь идет о морских правах Украины вокруг российского Крыма“ и юрисдикции трибунала здесь быть не может.

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Вариантов решений трибунала может быть три.

Относительно убытков, которые несет Украина из-за аннексии Крыма, Зеркаль говорит, что за все года Россия уже добыла более 9 млрд кубометров газа, которые по факту принадлежит Украине.

...таким образом, они воруют у Украины природные ресурсы, которые принадлежат народу Украины, - заявила замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что у Украины есть план, как заставить Россию вернуть украинских моряков согласно решению Международного трибунала по морскому праву. Об этом заявила заместительница главы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

 

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Теги: Зеркаль, суд, ООН, моряки, решение
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    18.06.2019, 13:56
Оценка:  0
VSHIVANKA
НАХЕР ВЫ ГОЛОДРАНЦЫ КОМУ ВСРАЛИСЯ СО СВОИМ НЫТЬЕМ ?!
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