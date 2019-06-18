Зеркаль рассказала, когда появится решение суда ООН

Зеркаль говорит, что они очень переживают о том, что суд может не найти юрисдикцию.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, когда Арбитражный трибунал Международного суда ООН по морскому праву вынесет решение.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Зеркаль говорит, что они очень переживают о том, что суд может не найти юрисдикцию. Однако, если все-таки это случится, то Международный суд ОНН нарушит резолюцию Генеральной Ассамблеи.

Теперь мы ждем решения юрисдикции, после этого трибунал определится, сколько у России есть времени на подачу своего контрмеморандума, - отменила заместитель министра.

Зеркаль ожидает, что решение вынесут в течение 3-6 месяцев. У трибунала, по словам заместителя МИД, сейчас сложное положение, ведь “вопросы, которые поставили россияне как свои возражения, касаются того, и это их первое возражение, что трибунал не может рассматривать это дело, так как речь идет о морских правах Украины вокруг российского Крыма“ и юрисдикции трибунала здесь быть не может.

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Вариантов решений трибунала может быть три.

Относительно убытков, которые несет Украина из-за аннексии Крыма, Зеркаль говорит, что за все года Россия уже добыла более 9 млрд кубометров газа, которые по факту принадлежит Украине.

...таким образом, они воруют у Украины природные ресурсы, которые принадлежат народу Украины, - заявила замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что у Украины есть план, как заставить Россию вернуть украинских моряков согласно решению Международного трибунала по морскому праву. Об этом заявила заместительница главы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

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