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Почти 700 полицейских авто ждут ремонта с 2015 года

Комментариев: 2
В 2015 году из-за малого опыта вождения служебного автомобиля было разбито 40% всего автопарка полиции.
Служебные автомобили часто разбивали из-за малого опыта вождения
Служебные автомобили часто разбивали из-за малого опыта вождения
rivne1.tv

С 2015 года около 700 полицейских машин ждут очереди на ремонт. Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

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По его словам, в 2015 году из-за малого опыта вождения служебного автомобиля было разбито 40% всего автопарка полиции.

“Когда полицейский включает проблесковый маячок и сирену, то он уверен, что, согласно ПДД, его все должны пропускать. Но водители не всегда придерживаются таких правил, а потому, соответственно, на перекрестках часто происходят аварии“, – сказал Жуков в эфире канала ZIK.

Также он отметил, что служебные машины также ремонтируют за свой счет, но только в том случае, если по вине полицейских произошла авария.

“Все машины полиции застрахованы, а за свой счет ремонтируют только те экипажи, по вине которых произошла авария. Впрочем, автомобиль может рассчитывать на выплату страховой компании в течение полугода и более, но нам нужно работать. Поэтому сейчас ремонт авто происходит за деньги Департамента патрульной полиции через тендерные процедуры“, - сказал Жуков.

Ранее сообщалось, что за годы работы Национальной полиции было повреждено 1,3 тысячи служебных автомобилей.

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Теги: автомобили, аварии, ремонт, полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SANDMAN    18.06.2019, 16:52
Оценка:  0
SANDMAN
Мусора!
Olshankin    18.06.2019, 16:38
Оценка:  +2
Olshankin
Моя Таврюша 2003 г.в. на фоне этих машин выглядит королевой, только масло подтекает.
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