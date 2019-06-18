Почти 700 полицейских авто ждут ремонта с 2015 года

В 2015 году из-за малого опыта вождения служебного автомобиля было разбито 40% всего автопарка полиции.

С 2015 года около 700 полицейских машин ждут очереди на ремонт. Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

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По его словам, в 2015 году из-за малого опыта вождения служебного автомобиля было разбито 40% всего автопарка полиции.

“Когда полицейский включает проблесковый маячок и сирену, то он уверен, что, согласно ПДД, его все должны пропускать. Но водители не всегда придерживаются таких правил, а потому, соответственно, на перекрестках часто происходят аварии“, – сказал Жуков в эфире канала ZIK.

Также он отметил, что служебные машины также ремонтируют за свой счет, но только в том случае, если по вине полицейских произошла авария.

“Все машины полиции застрахованы, а за свой счет ремонтируют только те экипажи, по вине которых произошла авария. Впрочем, автомобиль может рассчитывать на выплату страховой компании в течение полугода и более, но нам нужно работать. Поэтому сейчас ремонт авто происходит за деньги Департамента патрульной полиции через тендерные процедуры“, - сказал Жуков.

Ранее сообщалось, что за годы работы Национальной полиции было повреждено 1,3 тысячи служебных автомобилей.