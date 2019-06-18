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СМИ назвали имена виновных в катастрофе MH17

Комментариев: 7
Журналисты телеканала Нидерландов назвали причастных к крушению авиалайнера МН17 в 2014 году над Донбассом.
В Нидерландах назвали причастных к катастрофе MH17
В Нидерландах назвали причастных к катастрофе MH17
АР (архив)

В Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17. Об этом сообщает телеканал Nieuwsuur.

Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17.

Кроме того, журналисты обратились за информацией к бывшему украинскому военному Ивану Безъязыкову, который находился в плену у сепаратистов, но после освобождения его обвинили в государственной измене и сотрудничестве с так называемой "ДНР". Сам Безъязыков в комментарии NOS утверждает, что именно его показания следственной группе JIT по катастрофе MH17 стали основой обвинения.

Также в списке причастных числится Сергей Дубинский, известный по позывному "Хмурый". Он был руководителем российской разведывательной группы, которую сформировали в начале июля 2014 года и активно привлекали у участию в войне на востоке Украины. В его подразделении находилось около 300 людей.

Также журналисты сообщают о Сергее Пулатове, который был начальником разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Именно Пулатов и Дубинский играют особую роль в транспортировке Бука, из которого был совершен выстрел в авиалайнер МН17. 

Ранее сообщалось, что следователи назовут имена виновных в катастрофе MH17. Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) анонсировала проведение пресс-конференции 19 июня, во время которой будет представлен прогресс в расследовании.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Теги: авиакатастрофа, донбасс, сбит боинг, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Боинг 777, Крушение Боинга 777, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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colavova    18.06.2019, 20:09
Оценка:  +1
colavova
С россиян потребовали тысячу рублей за свою свечу в храме
ПротивЛжи    18.06.2019, 20:09
Оценка:  -2
ПротивЛжи
Интересно что основой обвинения стали показания украинского военного Ивана Безъязыкова, который находился в плену у сепаратистов. Вот мне интересно, что мог показать человек находившийся в плену? - "Вот сижу я, на подвале и вижу как прибыл российский "Бук" из Курска а командир ихний генерал Иванов?
VSHIVANKA    18.06.2019, 19:49
Оценка:  +1
VSHIVANKA
СКУЧНО ДЕВОЧКИ ......(((
Предаторр    18.06.2019, 19:08
Оценка:  +1
Предаторр
Хорошие сказки!)))
Люблю_Украину    18.06.2019, 19:01
Оценка:  0
Люблю_Украину
и меня впишите, я тоже могу быть возможно причастен, и еще 7 лярдов человек могут быть возможно причастными)
Letohradek    18.06.2019, 19:06
Оценка:  -2
Letohradek
А перечисленным ублюдкам, перечисленных в статье, не до смеха Если еще не подохли от "новичкаь, то непременно подохнут Вот тогда, ватный скот, и посмеешься
r-efr    18.06.2019, 19:19
Оценка:  +2
r-efr
тебя вонючку уже никто не слушает,провоняло весь сайт уже злобой и ненавистью.
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