В Одессе горел Биопарк с редкими животными

Возгорание произошло на крыше строящегося вольера. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

На территории одесского Биопарка во вторник, 18 июня, произошел пожар. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:45.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание крыши одноэтажного нежилого здания. Спасатели локализовали пожар в 16:01 и в 16:18 его ликвидировали на площади 50 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Издание Думская со ссылкой на администрацию парка сообщает, что горела смола для крыши строящегося вольера. Площадь пожара составила примерно 80 квадратных метров.

Согласно информации на сайте Биопарка, в нем содержится редкий бенгальский белый тигр, полярный волк, кенгуру Валлаби, африканский лев, амурский тигр и множество других видов животных.

Напомним, в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, которая продлится по 23 июня.

Накануне сообщалось, что под Николаевом горела свалка. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров.

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