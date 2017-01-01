В Одессе горел Биопарк с редкими животными
На территории одесского Биопарка во вторник, 18 июня, произошел пожар. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:45.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание крыши одноэтажного нежилого здания. Спасатели локализовали пожар в 16:01 и в 16:18 его ликвидировали на площади 50 кв. м.
Погибших и пострадавших нет.
Издание Думская со ссылкой на администрацию парка сообщает, что горела смола для крыши строящегося вольера. Площадь пожара составила примерно 80 квадратных метров.
Согласно информации на сайте Биопарка, в нем содержится редкий бенгальский белый тигр, полярный волк, кенгуру Валлаби, африканский лев, амурский тигр и множество других видов животных.
Напомним, в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, которая продлится по 23 июня.
Накануне сообщалось, что под Николаевом горела свалка. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров.
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