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Смерть Дмитрия Тымчука: Что говорят в соцсетях

Комментариев: 6
Большая часть общественности сомневается в случайной смерти народного депутата.

В среду, 19 июня, от огнестрельного ранения в голову умер нардеп от Народного Фронта Дмитрий Тымчук. На сообщение о смерти пользователи соцсетей отреагировали оперативно. Большинство людей выразили сомнения в реальности несчастного случая.

Что пишут в соцсетях - читайте далее в подборке bigmir)net.

 

Скрин

Скрин

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.

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Теги: Дмитрий Тымчук, смерть дмитрия тымчука, соцсети
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Комментариев (6)
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nfhvyt    19.06.2019, 17:03
Оценка:  -1
nfhvyt
Лучше каменты с БМ опубликуйте, они по интересней будут.
Шкиряк_и_Зорян    19.06.2019, 16:40
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Да, обидно. Крымский мост ещё не рухнул, а бойца Истеричного Сопротивления уже нет. Больно осознавать это!
Woodbrother    19.06.2019, 16:49
Оценка:  -2
Woodbrother
Русские убили русског, русские из россии рады. Вот так россия и вымирает.
nfhvyt    19.06.2019, 17:01
Оценка:  -1
nfhvyt
А как же чистил пистолет, жена по твоему врёт или агент кремля?
Woodbrother    19.06.2019, 17:20
Оценка:  0
Woodbrother
Не было там никакой чистки. В Форте патрон из патронника сам собой вылетает при разборке. А первое, что нужно вытащить- это обойма.
Woodbrother    19.06.2019, 17:22
Оценка:  0
Woodbrother
В начале 90х, когда кгб добивало отдельных членов цк кпсс, все жены и родственники на камеру твердо говорили, что муж сам собой повесился или застрелился или с балкона прыгнул.
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