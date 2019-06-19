Смерть Дмитрия Тымчука: Что говорят в соцсетях

Большая часть общественности сомневается в случайной смерти народного депутата.

В среду, 19 июня, от огнестрельного ранения в голову умер нардеп от Народного Фронта Дмитрий Тымчук. На сообщение о смерти пользователи соцсетей отреагировали оперативно. Большинство людей выразили сомнения в реальности несчастного случая.

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Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни. — APU (@APUkraine) 19 июня 2019 г.

Трагічно загинув народний депутат Дмитро Тимчук, фракція «Народного фронту» @NarodnyiFront, український патріот, координатор групи «Інформаційний спротив» @info_sprotyv Від імені Верховної Ради @verkhovna_rada висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам'ять і вічна слава! pic.twitter.com/7oYOfqsUhY — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 19 июня 2019 г.

Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук. Эта версия, конечно же, вранье. Тымчук был сотрудником ГУР МО. Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала. — Денис Казанський (@den_kazansky) 19 июня 2019 г.

Скрин

Скрин

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.

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