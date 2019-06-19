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У Зеленского рассказали, что думают о выводах расследования трагедии МН-17

Комментариев: 2
Зеленский надеется, что все причастные к крушению лайнера окажутся на скамье международного трибунала.
У Зеленского рассказали, что думают о выводах расследования трагедии МН-17
У Зеленского рассказали, что думают о выводах расследования трагедии МН-17
president.gov.ua

В Администрации президента Украины положительно относятся к выводам следственной группы относительно катастрофы МН17.

Об этом говорится в сообщении АП на странице в Twitter.

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В АП указали, что приветствуют выводы международной следственной комиссии.

Владимир Зеленский надеется, что все причастные к крушению лайнера окажутся на скамье международного трибунала, ведь они дерзко убили невинных детей, женщин и мужчин.

Недавно стало известно, что Служба безопасности Украины объявила подозрение четырем фигурантам дела по факту сбития пассажирского боинга малайзийской авиакомпании МН17. 

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Позже в МИД России заявили, что выводы, озвученные Совместной следственной группой о причастности российских военнослужащих к катастрофе рейса MH17, являются "абсолютно голословными обвинениями". В ведомстве подчеркнули, что Россия "будет и впредь оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание".

 

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Теги: Россия, МН-17, расследование, Зеленский, Украина, АП, реакция
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Комментариев (2)
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ВАТА_FUCK    19.06.2019, 20:41
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
А сам-то уЗеленский что думает?
Letohradek    19.06.2019, 20:48
Оценка:  0
Letohradek
Актер не думает а заучивает и озвучивает написанные тексты!
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