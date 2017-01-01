Жара усиливается: какой будет погода в Украине 20 июня

На некоторых территориях все же возможны дожди.

Почти по всей территории Украины в четверг, 20 июня, ожидается жаркая сухая погода. В некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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На Юге и Востоке люди будут страдать от жары, ведь дождей на этой территории не ожидается, а те, которые были, ситуацию не исправят. В этих регионах будет +33+35 градусов.

На остальной территории Украины будет +29+33 градусов.

“Дожди с грозами в четверг пройдут - локально! - на Западе, Севере, частями вдоль реки Днепр, местами в Одесской области“, - пишет синоптик.

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В Киеве в четверг, 20 июня, будет жарко, +30+32 градуса, существует вероятность кратковременного дождя с грозой.

Диденко сообщила, что к концу недели жара усилится в Украине.

Чтобы пережить жару, синоптик советует меньше двигаться, отдыхать, пить воду, меньше времени проводить на открытом солнце и носить светлую одежду.

Ранее сообщалось, что в Харькове река окрасилась в оранжевый цвет. “Это было единственное место, где дети Филипповки могли охладиться во время жары. Это экологическая катастрофа - рыба, жабы, черепахи, утки плавают едва живые,“ - пишут очевидцы.

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