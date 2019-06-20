"Здесь нельзя находиться, я с ума сойду": Зеленский переезжает с Банковой
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах переехать с Банковой и создать в АП художественный музей.
Об этом сообщает “Украинская правда“.
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Зеленский отметил, что очень хочет переезда, однако, сейчас есть с этим проблемы.
Главная для меня сейчас проблема - сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду, - указывает гарант.
Журналисты отметили, что экс-начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей сообщал о том, что на переезд нужно три года, чтобы построить новое здание. Зеленский ответил, что Гелетей больше не работает у них, а вопросы строительства нужно задавать архитекторам.
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Глава государства говорит, что у них есть план, сроки и конкретные здания.
В тоже время еще одна проблема заключается в финансах, ведь Зеленский хочет “прозрачную“ финансовую схему, а не “теневую“. Деньги из бюджета на переезд брать не хотят.
План переезда с АП на Банковой Зеленский называет “крутой“, а на месте нынешней АП будет художественный музей.
Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?, - подчеркнул Зеленский.
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Сам президент в коллекцию музея ничего передавать не будет.
Относительно количества людей в АП, известно, что сейчас работает 420 человек, а сколько будет после переезда - точно неизвестно. Зеленский говорит, что подписал документы по поводу переформатирования администрации и людей станет меньше.
Ранее Зеленский рассказал о своей встрече с Ахметовым.
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Скажи, а для чего еще размещать картинную галерею в помещении с подземным ходом на вертолетную площадку?
То есть если 75% страны думают иначе. чем ты, то мудак, скорее всего, все-таки ты.
Тебе чего там мерещится, дедушка?
Давно известно, что плохому танцору мешают ......
Значит будет спонсор, перед которым придется отчитываться и прогибаться.