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"Здесь нельзя находиться, я с ума сойду": Зеленский переезжает с Банковой

Комментариев: 29
Президент указывает, что пока что с переездом есть проблемы.
Зеленский рассказал о переезде с Банковой
Зеленский рассказал о переезде с Банковой
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах переехать с Банковой и создать в АП художественный музей.

Об этом сообщает “Украинская правда“.

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Зеленский отметил, что очень хочет переезда, однако, сейчас есть с этим проблемы.

Главная для меня сейчас проблема - сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду, - указывает гарант.

Журналисты отметили, что экс-начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей сообщал о том, что на переезд нужно три года, чтобы построить новое здание. Зеленский ответил, что Гелетей больше не работает у них, а вопросы строительства нужно задавать архитекторам.

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Глава государства говорит, что у них есть план, сроки и конкретные здания.

В тоже время еще одна проблема заключается в финансах, ведь Зеленский хочет “прозрачную“ финансовую схему, а не “теневую“. Деньги из бюджета на переезд брать не хотят.

План переезда с АП на Банковой Зеленский называет “крутой“, а на месте нынешней АП будет художественный музей.

Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?, - подчеркнул Зеленский.

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Сам президент в коллекцию музея ничего передавать не будет. 

Относительно количества людей в АП, известно, что сейчас работает 420 человек, а сколько будет после переезда - точно неизвестно. Зеленский говорит, что подписал документы по поводу переформатирования администрации и людей станет меньше.

Ранее Зеленский рассказал о своей встрече с Ахметовым.

 

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Теги: Зеленский, АП, Банковая, переезд
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Комментариев (30)
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ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Короче: работать не можешь - вали на конец. За язык тебя никто не тянул. Сам сказал. А за базар отвечай.
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:28
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
После будет рассказывать почему уЗе ничего не сделал: то-ли атмосфЭра не правильная то-ли переезд затянулся!
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:31
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
уЗе на все готов лишь бы ничего не делать! Вот когда ему работать до выборов, если у него - переезд/ремонт? Совсем нет времени!
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:33
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
На Банковой все пронизано атмосферой ответственности, а фигляру нужно дешевой шоу за большие бабки. Он хочет, чтобы все было как на съемочной площадке слуги народа. И чтобы можно было переснять. И чтобы оппоненты все говорили только по его сценарию. И чтобы он блистал в лучах софитов.
Woodbrother    20.06.2019, 11:25
Оценка:  +1
Woodbrother
НАРОД не заказывал своему СЛУГЕ никаких махинаций с недвижимостью.
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:34
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Это как драка на свадьбе, полюбому прилагается!
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:24
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Переездент в Запорожье или Кривой Рог.
Woodbrother    20.06.2019, 11:26
Оценка:  +1
Woodbrother
Лучше сразу на ростов. Зеля явно не справляется со своими обязанностями. Пора проводить новые выборы.
farfalle    20.06.2019, 11:28
Оценка:  -4
farfalle
Так проводи, подстрекатель. Давай майдан замути. Или уже ссыкотно? Да и не платит никто?
Woodbrother    20.06.2019, 11:32
Оценка:  +2
Woodbrother
farfalle - настоящие Майданы всегда бесплатны. Платный майдан саакашвили пытался замутить- ничего не вышло.
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:32
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
farfalle Ты еще тут, русо_нацик?!
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:15
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Я понял к чему клонят. Артикль съедет в какой-нибудь сарай. В АП свезут дорогие картины типа для музея. А потом как-то ночью по подземным ходам все перенесут на вертодром имени проффесора Януковича и увезут в неизвестном направлении в Ростов.
farfalle    20.06.2019, 11:19
Оценка:  -4
farfalle
дед, ты все какую-то муйню генеришь. Иди в сад
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:20
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Иди_нах, упоротый русо_нацик!
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 farfalle

Скажи, а для чего еще размещать картинную галерею в помещении с подземным ходом на вертолетную площадку?
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:26
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
to ВосставшийИзБана Янык продемонстрировал!
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:01
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ситуация комичная. Но от фигляра нельзя ждать иного. Вот представьте себе: вы владелец бизнеса. Наняли на работу директора, который в бизнесе ничего не смыслит. Он приходит и начинает с того, что ваш офис ему не нравится и он говорит, что нужно срочно переехать в другой. А в вашем офисе нужно
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
бордель устроить. Не знаю кто как, а я бы такого гнал в три шеи без выходного пособия.
farfalle    20.06.2019, 11:07
Оценка:  -6
farfalle
Сходи на вече. Потребуй там власть сменить.
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:12
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Куда бы сходить чтобы 73% мозги поменяли. Только вот вопрос: на что поменяют. На вату?
farfalle    20.06.2019, 11:18
Оценка:  -3
farfalle
Если трое говорят тебе, что ты пьян - иди спать.
То есть если 75% страны думают иначе. чем ты, то мудак, скорее всего, все-таки ты.
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:21
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Чудесно. Если я алкоголь не употреблял, а 3 алкаша говорят мне, что я пьян, я должен им поверить и пойти у них на поводу? Это логика толпы, но не общества.
farfalle    20.06.2019, 11:29
Оценка:  -3
farfalle
Я разве написал - три АЛКАША?
Тебе чего там мерещится, дедушка?
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 10:56
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Здесь нельзя находиться, я с ума сойду, - указывает гарант."

Давно известно, что плохому танцору мешают ......
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:04
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Он не только танцор, но и шоумен Может у них физиология другая?
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 10:52
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Его для этого что ли избирали? Зеркальные дороги уже сделал? Артикль в первую очередь о себе любимом заботится, а не о людях.
Letohradek    20.06.2019, 10:52
Оценка:  +2
Letohradek
Не видать гневных комментариев избирателей квартального клоуна о невиданных предстоящих тратах государственных денег, на прихоть недалекого крысеныша!
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 10:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Деньги из бюджета на переезд брать не хотят."

Значит будет спонсор, перед которым придется отчитываться и прогибаться.
ВАТА_FUCK    20.06.2019, 11:00
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Но ремонт на Бенковой уже идет! Кому?
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:02
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Тому, копу нужен подземный проход в ВР, КМ и нацбанк.
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