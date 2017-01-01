Организаторами были четверо человек.

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На Волыни разоблачили сеть “реабилитационных” центров, в которых насильно удерживали нарко- и алкозависимых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Волынской области.

Так называемые “лечебницы” находились в Луцке и Луцком районе. Организовали деятельность заведений жители Волынской, Киевской и Луганской областей.

Преступники удерживали 50 человек vl.npu.gov.ua

Всего в “реабилитационных” центрах насильно удерживали 50 человек. От незаконной деятельности преступников пострадали около 20 “пациентов”.

Злоумышленники из корыстных побуждений и противоправно, применяя средства физического и психологического воздействия удерживали в них граждан. 19 июня в результате совместной операции отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением спецподразделения "КОРД" были задержаны четыре человека, подозреваемых в организации преступной деятельности. Они жители Волынской, Киевской и Луганской областей, - сообщили в пресс-службе полиции области.

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На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения преступникам. Им грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, в Украине накрыли сеть псевдореабилитационных центров. Лечение в центрах стоило от 8 до 15 тысяч гривен в месяц. “Пленных“ в центре выпускали на улицу иногда и только под присмотром, а нарушителей режима наказывали.