В Днепре на взятке задержали топ-менеджера “Укрзализныци”

Чиновник вымогал у бизнесмена 140 тысяч гривен.

Читай также: Таможенник получил штраф от суда в 2 раза меньше, чем взятка - СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре на получении неправомерной выгоды директора по коммерческим вопросам одного из предприятий акционерного общества “Укрзализныця“.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель учреждения требовал от представителя коммерческой структуры 140 тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать предпринимателю в перечислении средств за поставленные комплектующие к тепловозам на сумму почти миллион четыреста тысяч гривен.

Правоохранители задержали фигуранта производства в областном центре во время получения сорока тысяч гривен – части неправомерной выгоды.

Читай также: Ляшко заявил, что Порошенко предлагал ему взятку

Разоблаченная сотрудниками СБУ незаконная деятельность могла негативно сказаться на режиме работы объекта критической инфраструктуры из-за задержек с поставками комплектующих материалов, отмечается в сообщении.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились совместно с Генеральной прокуратурой и полицией города Киева, добавили в СБУ.

Как сообщалось, ранее одного из руководителей военкомата поймали на взятке в Одессе.