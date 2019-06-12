Ляшко заявил, что Порошенко предлагал ему взятку

Бывший президент якобы хотел решить вопрос о назначении человека беглого Онищенко.

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что пятый Президент Украины Петр Порошенко предлагал ему деньги за то, чтоб первый помог назначить в Государственную службу геологии и недр Украины человека беглого народного депутата Александра Онищенко. Об этом политик рассказал в интервью для программы "Vласть vs Vлащенко".

Ляшко рассказал, что все время в качестве лидера фракции его общение с Порошенко опиралось на вопрос денег.

Ты смотришь на человека, который занимает президентский пост, ты смотришь на человека во время Дебальцевского котла, когда там расстреливают батальон моих черниговских земляков, а он мне рассказывает о том, чтобы человека Онищенко назначить в Госгеонадра. И просит, чтобы я не блокировал. Я ему говорю про Дебальцево, спрашиваю, чем я там могу помочь как лидер фракции, а он мне говорит: “Та я там разберусь. Давай лучше про Госгеонадра. Вы там с Яценюком заблокировали назначение нашего человека на Госгеонадра. Так давай разблокируем, твоего зама и будешь каждый месяц бабки получать, - заявил Ляшко.

Ляшко рассказал, что Порошенко по этому поводу проводил с ним 5 встреч. Две из них происходили в присутствии Яценюка.

Он проводил очные ставки - кто же блокирует назначение в Госгеонадра. И трижды мы с ним встречались наедине в том кабинете, где Онищенко его записывал (беглый депутат периодически публикует записи разговоров якобы с участием Порошенко, - ред), - рассказал лидер радикалов.

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Ляшко также отметил, что Онищенко с Порошенко были бизнес-партнерами, “вместе воровали деньги, а потом, когда что-то не поделили или Петр его сдал”. Также, по словам Ляшко, с Порошенко невозможно договориться, его интересуют только деньги.

С ним невозможно договориться. Он барыга. Рузвельт, кажется говорил, что коммерсант всегда думает про собственный карман, а не про государство. Я говорил то же про Порошенко, - добавил Ляшко.

Напомним, скандальный Мосийчук ударил Ляшко тростью по голове. Причиной ссоры стал глобальный скандал внутри "Радикальной партии".

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