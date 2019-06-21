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Экс-глава АП Януковича идет на выборы в Раду - СМИ

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Андрей Клюев собирается баллотироваться на досрочных выборах в Раду от Либерально-демократической партии.
Андрей Клюев идет на выборы в Раду
Андрей Клюев идет на выборы в Раду
Рolittech

Бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев собирается баллотироваться в Верховную Раду. Об этом сообщает Telegram-канал The Newsroom в пятницу, 21 июня.

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По информации канала, Клюев собирается выдвигаться от Либерально-демократической партии, а потому может не подавать документы в ЦИК лично. На канале также отмечают, что он будет баллотироваться по 46-ому округу в Донецкой области.

The Newsroom также сообщает, что представитель партии уже подал документы Клюева, и сейчас их рассматривает комиссия. Как сообщили журналистам источники в правоохранительных органах, отсутствуют доказательства того, что последние пять лет Клюев не пребывал в Украине, а значит, ЦИК не может его дисквалифицировать.

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“Источники в одном из вышеперечисленных ведомств рассказали нам, что последние официальные отметки о выезде Клюева за границу и заезд обратно в Украину датируются началом января 2014 года. Предельной является дата въезда в страну после новогодний праздников. И, поскольку в конце того же месяца соратники Януковича уже бежали из Украины, отметок об их героическом выезде за границу в приграничных базах нету. Теперь они могут заявить, что, например, все это время находились в подполье проукраинских партизан Крыма, а Крым - это Украина “, - отмечает издание.

Канал также добавил, что по этой причине ЦИК уже была вынуждена зарегистрировать бывшего заместителя генпрокурора при Януковиче Рената Кузьмина, который находился в розыске, а теперь баллотируется по списку Оппозиционной платформы - За жизнь.

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Клюев находится под следствием в Украине - его подозревают в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года госимуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

По данным СБУ, Клюев живет в Московской области РФ.

Напомним, что ранее Интерпол снял Клюева с розыска, а Евросоюз отменил против него санкции.

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Теги: Янукович, Выборы, досрочные выборы, Верховная Рада, андрей клюев, Клюев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    21.06.2019, 16:27
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Вся рыговская падаль рвётся снова во власть!!!
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