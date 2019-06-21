"Мы ж не идиоты": в команде Зеленского прокомментировали обвинения в давлении на судей

Ткачук понесет ответственность за клевету на президента.

В команде Зеленского прокомментировали обвинения в давлении на судей president.gov.ua

В Администрация президента Украины готовы судится с главой Совета судей Олегом Ткачуком из-за ложных обвинений.

Об этом рассказал заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передают Украинские новости.

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Рябошапка отметил, что заявление Ткачука о том, что АП оказывает давление на судей, является ложным.

Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... Это все отражает только уровень развития одного из членов Совета судей (Ткачука) и не более, - подчеркнул замглавы АП.

Рябошапка считает, что такие заявления Ткачука, являются ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.

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Кроме того, у заместителя главы АП была встреча с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко, на которой они обсуждали судебную реформу и реформирование судебной власти.

За обвинения, считает Рябошапка, глава Совета судей должен отвечать в суде.

За свои слова он (Ткачук) должен ответить. За эту ложью, которую он распространяет против Президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке, - отметил он.

Напомним, Совет судей обвиняет Администрацию президента Украины Владимира Зеленского в том, что он оказывал давление и давал незаконные указания судьям.

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