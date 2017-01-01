Стало известно, сколько украинцев изменили место голосования

Наибольшее число избирателей воспользовалось услугой временной смены места голосования, чтобы отдать голос в Киеве.

Услугой временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной рады воспользовались 13091 граждан Украины.Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей по состоянию на пятницу, 21 июня.

Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось для голосования в Киеве (2535 человек), а также в Харьковской (1247 человек), Киевской (1292 человека) и Донецкой (1102 человека) областях.

При этом наиболее часто меняли место голосования жители Донецкой (3957 человека) и Луганской (2188 человек) областей.

Напомним, 29 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) упростила процедуру смены места голосования избирателей. Теперь для этого необходимо соответствующее заявление и паспорт.

Ранее сообщалось, что в последний день приема документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду ЦИК получила около 1200 заявлений

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