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На Львовщине банкир присвоила почти миллион гривен клиентов

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Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.
Руководительнице банковского отделения уже объявили о подозрении
Руководительнице банковского отделения уже объявили о подозрении
Корреспондент.net

Во Львовской области полицейские задержали руководительницу банковского учреждения, которая присвоила 914,8 тысяч гривен средств клиентов. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

По данным полиции, 51-летняя руководительница районного отделения одного из банков на протяжении 2016-18 годов при содействии других сотрудников отделения получала платежные карты клиентов и после этого перечисляла средства клиентов с депозитных счетов та их текущие счета. А после этого снимала деньги частями и использовала на свои нужды.

Руководительнице банковского отделения объявили о подозрении в присвоении средств и злоупотреблении служебным положением (ч.3,4,5 ст.191 УК Украины). По решению суда ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Киеве глава филиала Марфинбанка пойдет под суд за крупные хищения. Общий ущерб банка составил 15 млн долларов. Руководителя филиала подозревают в присвоении 6 млн долларов.

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Теги: банки, банк, Львовская область, деньги, банки Украины, клиент
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Источник: korrespondent.net

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