Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Во Львовской области полицейские задержали руководительницу банковского учреждения, которая присвоила 914,8 тысяч гривен средств клиентов. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

По данным полиции, 51-летняя руководительница районного отделения одного из банков на протяжении 2016-18 годов при содействии других сотрудников отделения получала платежные карты клиентов и после этого перечисляла средства клиентов с депозитных счетов та их текущие счета. А после этого снимала деньги частями и использовала на свои нужды.

Руководительнице банковского отделения объявили о подозрении в присвоении средств и злоупотреблении служебным положением (ч.3,4,5 ст.191 УК Украины). По решению суда ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Киеве глава филиала Марфинбанка пойдет под суд за крупные хищения. Общий ущерб банка составил 15 млн долларов. Руководителя филиала подозревают в присвоении 6 млн долларов.

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