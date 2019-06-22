В Одессе авто со склона упало на пляж

Женщина забыла поставить автомобиль на ручник. В результате машина съехала на пляж, и перевернулась.

Хозяйка забыла поставить ее на тормоз Рятувально-водолазна служба Одеської міськради

В Одессе в суботу, 22 июня, на пляж с прибрежного склона рухнул автомобиль, сообщает Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета.

"22 июня, заступив на смену, матрос-спасатель коммунального учреждения Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета обнаружил перевернутое авто на пляже Лейтенанта Шмидта. Сотрудники убедились, что пострадавших нет. Также была вызвана полиция", - сказано в сообщении.

Установлено, что женщина среднего возраста, припарковала Daewoo Lanos примерно в 5:40, но не заблокировала стояночный тормоз. В результате машина съехала на пляж, и перевернулась.

Фото: спасательно-водолазная служба Одесского горсовета

Позднее прибыл кран с эвакуатором и забрал автомобиль с пляжа. Со слов очевидцев, инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана.

В социальных сетях свидетели случившегося сообщили, что машина сначала покатилась, а после "полетела кубарем" со склона, приземлившись прямо на пляж.

Люди отмечают, что никто не пострадал из-за раннего времени суток – на пляже почти не было отдыхающих.

Ранее сообщалось, что в городе Черноморск Одесской области пьяный киевлянин протаранил на своем автомобиле пять машин, стоявших на автостоянке.

Напомним, масштабное ДТП произошло в Одессе. Автомобиль КамАЗ врезался в Nissan, вследствие этого произошла цепная реакция. Всего в аварии пострадали семь машин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet