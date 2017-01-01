Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Словацкие истребители перехватили летевший в Харьков самолет - СМИ

Комментариев: 0
Истребители взлетели с авиабазы Слиач после того, как пассажирский лайнер перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.
Два истребителя перехватили самолет, который летел из Милана в Харьков
Два истребителя перехватили самолет, который летел из Милана в Харьков
airlive.net

Над территорией Словакии два истребителя перехватили самолет, который летел из Милана в Харьков. Об этом сообщает издание аirlive.net.

Читай также: МН17: родственники погибших требуют от РФ сотрудничества со следствием

По информации СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, вечером. После того, как пилот рейса EG 547 авиакомпании Ernest не ответил Центру управления воздушным движением, два истребителя МиГ-29 вылетели с авиабазы “Слиач“, преодолели звуковой барьер и перехватили гражданский самолет.

После того, как связь была восстановлена, Airbus 320 продолжил свой полет. В Харьков рейс из Милана прибыл в 23:58, на две минуты раньше положенного времени.

Ранее россияне перехватили бомбардировщики США над Черным морем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Харьков, Милан, самолет, Словакия, истребитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь