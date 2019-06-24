По словам Климкина, страны понимают, что такое Россия и чего от нее ожидать, поэтому хотят иметь “рычаг влияния“ на РФ и держать ее в Совете Европы.

Климкин заявил, что Россия имеет все шансы вернуться в ПАСЕ скриншот из видео

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России есть значительные шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом он сообщил в интервью “5 канала“.

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Глава МИД отметил, что РФ имеет шансы, потому что “многие европейские страны таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией“.

По словам Климкина, страны понимают, что такое Россия и чего от нее ожидать, поэтому хотят иметь “рычаг влияния“ на РФ и держать ее в Совете Европы.

Климкин называет это ошибочной и плохо стратегией.

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Однако, вокруг возвращения России в состав Совета Европы есть проблемы.

“Проблема... - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией“, - подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелы Меркель произошли в нужное время.

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