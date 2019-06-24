У Зеленского рассматривают возможность сокращения министерств

В команде главы государства хотят подойти к формированию нового правительства прагматично.

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают вариант сокращения ряда министерств.

Об этом рассказал заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.

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Гончарук указывает, что в АП думают о сокращении количества министерств и рассматривают разные модели для этого. В команде главы государства хотят подойти к формированию нового правительства прагматично.

Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей, - отметил Гончарук.

Заместитель главы АП также добавил, что АП готовят проект коалиционного соглашения, который предоставят в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы государства. Достижения составили 20 пунктов. Так среди достижений Зеленского выделили то, что он получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию, договорился о восстановлении нормандского формата переговоров и дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет.

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